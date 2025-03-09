Названа возможная причина смерти главы «Альфы»

Глава ассоциации ветеранов спецназа «Альфа» Александр Мирошниченко мог скончаться из-за оторвавшегося тромба, предположил глава подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

В разговоре с NEWS.ru он отметил, что последнее время Мирошниченко чувствовал себя довольно хорошо и не сообщал о каких-либо заболеваниях.

Когда его жена мне позвонила, конечно, я не мог даже говорить, потому что мы буквально два дня назад сидели за одним столом, общались, и он прекрасно выглядел. Что случилось — вскрытие покажет. Думаю, что все-таки оторвался у него тромб или еще что-то, потому что он чувствовал себя хорошо, и не было заметно, что были какие-то болезни, — поделился Гончаров.

Также, он рассказал, что Мирошниченко, несмотря на короткий срок на посту главы ассоциации, сделал достаточно для того, чтобы о нем говорили только в положительном плане, а возможно, даже в возвышенных тонах. Гончаров подчеркнул, что для ассоциации смерть Мирошниченко стала огромной утратой, а новость об этой — настоящей трагедией.

Александр Иванович был моим подчиненным много-много лет, мы знали друг-друга около 50 лет, дружили семьями. Александр Иванович очень заслуженный человек, который принес много хороших веяний для нашего подразделения. Для всех нас это огромная утрата. К сожалению, был недолго президентом ассоциации, и уже за это короткое время он сделал достаточно того, чтобы говорить о нем только в положительном плане, а, может быть, даже в каких-то возвышенных тонах, — заключил Гончаров.

Ранее стало известно о смерти президента международной ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александра Мирошниченко. В ассоциации принесли соболезнования его родным и близким. Причины смерти неизвестны.