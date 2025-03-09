Россиянам рассказали о продолжительных выходных

Россияне будут отдыхать по 4 дня подряд во время Дня Победы и Дня России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

Ближайшие длинные выходные ожидают россиян с 1 по 4 мая. Затем череда увеличенных праздников продолжится, поскольку 23 февраля в этом году совпало с воскресеньем, а 8 марта с субботой.

Нилов напомнил, что нерабочие дни перенесли на май и июнь, поэтому предстоят продолжительные выходные.

«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. Из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — сказал депутат.

Нилов добавил, что правительство ежегодно издает постановление о переносе выходных, чтобы создать комфортные условия для работы и отдыха. Общее количество нерабочих дней в году при этом сохраняется.