В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных в 2025 году

Министерство просвещения анонсировало даты, в которые во всех российских школах рекомендуется проводить последние звонки и выпускные в 2025 году.

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Праздничные последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные - 28 июня. Во все регионы страны уже направлены соответствующие рекомендации Минпросвещения, сообщает РИА Новости.

На торжественных мероприятиях будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации.

Особо будут чествовать представителей педагогических династий и многодетные семьи. Запланированы выступления родителей и участников специальной военной операции.