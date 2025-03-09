В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных в 2025 году
Министерство просвещения анонсировало даты, в которые во всех российских школах рекомендуется проводить последние звонки и выпускные в 2025 году.
Праздничные последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные - 28 июня. Во все регионы страны уже направлены соответствующие рекомендации Минпросвещения, сообщает РИА Новости.
На торжественных мероприятиях будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации.
Особо будут чествовать представителей педагогических династий и многодетные семьи. Запланированы выступления родителей и участников специальной военной операции.