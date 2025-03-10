Россияне смогут вернуть деньги за лечение

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения.

По его словам, с 2025 года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тыс. рублей.

«Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчётном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС», — цитирует Леонова РИА Новости.

Ранее также сообщалось, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт на рассмотрение парламента законопроект о возможности получения налогового вычета родителями за оплату путёвок в детские лагеря.

Депутат Никита Чаплин в беседе с RT, в свою очередь, назвал способы выгодно использовать возврат по налоговым вычетам.