Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа»

Президент международной ассоциации ветеранов группы "Альфа", участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Отмечается, что генерал ушел из жизни 8 марта 2025 года. Причины смерти не называются.

Мирошниченко родился 3 июля 1953 года в Москве. В 1977 году окончил 401-ю спецшколу Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в Ленинграде, затем был отправлен на работу в службу охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ. В группе "Альфа" офицер состоял с 1978 года.

Генерал активно участвовал во многих спецоперациях группы, в том числе в Сарапуле, Саратове, Баку, Минеральных Водах. Вместе с другими сотрудниками освобождал заложников в Буденновске, на Васильевском спуске и на Дубровке в Москве, а также дагестанском селе Первомайском.

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Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, Александра Невского, Красной Звезды и другими.