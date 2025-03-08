Смотревший порно на уроке учитель объяснился

Преподаватель технологии из села Ташкиново под Нефтекамском в Республике Башкортостан, смотрел порно на занятии в седьмом классе, прокомментировал произошедшее, сообщает МК в Башкортостане.

Учитель сказал, что это произошло случайно. Мужчина отметил, что пытался открыть школьный электронный журнал. Но что-то случилось и открылась другая страница.

Дети помогли разоблачить тренера-педофила из Москвы

Видео с педагогом оказалось в российских социальных сетях. ЧП изучает прокуратура Нефтекамска. В городском управлении образования с преподавателем провели беседу. По данным сотрудников школы, в учебном заведении в течение сорок лет работы на мужчину не было нареканий. Его уважают и ценят.

У педагога изъяли ноутбук, чтобы изучить историю посещения сайтов в интернете.