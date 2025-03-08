Власти объяснили блокировку Telegram в двух регионах России

Мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. Такие меры были предприняты по представлению правоохранительных органов. Об этом рассказал министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов, передает ТАСС.

В субботу министр отметил, что заблокировать Telegram в двух регионах было решено на федеральном уровне.

«Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — сказал Гамзатов.

Он рекомендовал использовать аналоги популярного мессенджера, например, ВК.

В октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки, когда туда прилетел регулярный рейс из Тель-Авива. Это случилось на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Были задержаны десятки подозреваемых, власти заявили, что враждебные России силы подстрекали и провоцировали граждан через соцсети.