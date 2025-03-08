Загадочный «призрак» показался из моря и перепугал жителей Сахалина

Сахалинцев поверг в замешательство странный призрак, который появился на море, сообщает «Царьград».

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На побережье моря рядом с селом Новиково Корсаковского района местные жители разглядели странную белую фигуру, которая была похожа на привидение.

Местный житель объяснил, что это за «призрак».

Оказалось, что местные рыбаки прошлым летом оставили в море металлическую трубу. К ней привязали веревку. Сахалинец рассказал: «Видимо, природе такой дизайн не понравился, она решила сделать красиво». Он добавил: «Каждый день шубка у «привидения» нарастает, силуэт меняется, наблюдать интересно».

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Когда привидение испарится и перестанет пугать несведущих непонятно, потепления на Сахалине не ожидают.