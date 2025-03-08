На сайте и в приложении «Золотого яблока» произошел сбой из-за большой нагрузки

В субботу, 8 марта, наблюдались проблемы с приложением и сайтом магазина «Золотое Яблоко» — они связаны с оформлением онлайн-заказа и отправлением электронных подарочных карт-сертификатов.

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— Видим, что в пиковой нагрузке у некоторых клиентов могут возникать сложности при оформлении онлайн-заказов, а также при отправке подарочных карт. Наша IT-команда работает над ситуацией, чтобы вы могли порадовать себя праздничным шопингом на привычной скорости, — прокомментировали в пресс-службе магазина.

Там также отметили, что все онлайн-уведомления с подарочными сертификатами скоро дойдут до своих получателей.

Позже в Telegram-канале «Золотого яблока» появилось сообщение о том, что их приложение работает в штатном режиме.

Недавно массовый сбой произошел в работе российского сегмента сети интернет. Жалобы поступали от пользователей различных сервисов и сайтов. Среди прочего, масштабная неполадка затронула крупнейших мобильных операторов МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Теле 2», интернет-провайдера «Ростелеком» и даже портал «Госуслуги».