Парень подставил Сашу Митрошину, уговорив ее вернуться в Москву

Блогерша Саша Митрошина вернулась в Россию из ОАЭ и оказалась в центре внимания правоохранительных органов: по версии следствия, она продавала курсы, как и ее коллега Елена Блиновская, не уплачивая налоги. Митрошина подозревается в незаконной легализации 127 миллионов рублей через недвижимость.

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Расследование вскрыло новые детали: финансовыми делами блогера занимался ее бойфренд Тимур Кошкаров, который уволил всю команду Митрошиной и уговорил вернуться в Россию, уверяя, что ей ничего не угрожает. С октября 2022 года он взял на себя управление ее финансами, после чего она прекратила контактировать с налоговыми органами.

Стоит отметить, что Тимур Кошкаров покинул Россию в 2022 году, после того как на него завели дело за непогашенные дорожные штрафы. Несмотря на это, он активно ведет социальные сети и позиционирует себя как предприниматель, изучающий собственное тело.

Кошкаров также откровенно делился с подписчиками о своей прошлой борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, передает «СтарХит».

Днем ранее в МВД РФ сообщили, что Александра Митрошина пыталась избежать взаимодействия со следственными органами в рамках разбирательств из-за неуплаты налогов, поэтому была объявлена в федеральный розыск.