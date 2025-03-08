В шести регионах РФ спрогнозировали сильный ветер и снег

В шести регионах РФ в эти выходные дни ожидаются снег и сильный ветер, в Новороссийске его скорость может превысить 20 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень резкий раздел воздушных масс в выходные дни проходит восточнее от Волги, в Приволжском федеральном округе. И это приводит к тому, что прогнозируются сложные условия, в Башкортостане в субботу ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица, в Удмуртии в субботу и воскресенье - сильный снег, метель, ветер 14-19 м/с, на дорогах накат и гололедица", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Новороссийске скорость ветра превысит 20 м/с, в Республике Алтай его порывы будут достигать 25-28 м/с.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что на севере европейской части России, в Мурманской и Архангельской областях в субботу также ожидаются снегопады. Сильный снег прогнозируется и в Пермском крае.