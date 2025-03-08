У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW X6 с красивым номером

Немецкий автомобиль BMW X6 с красивым номером «три семерки» нашли у супруги арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные регистрационных документов.

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Согласно полученной информации, BMW X6 2020 года находится во владении жены Лукина. Сегодня новую иномарку продают в среднем за 10 млн рублей. При этом цена за номер с тремя семерками может доходить до 7 млн рублей в зависимости от сочетаний цифр и букв. На автомобиле за три года всего «висели» 17 штрафов последние три года, все они оплачены.

Гендиректора курской Корпорации развития Лукина уволили

Генерального директора компании Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.