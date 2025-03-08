В РПЦ призвали не праздновать 8 Марта

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов сообщил, что РПЦ не поддерживает празднование Международного женского дня, потому что он не связан с духовными традициями.

Вместо этого празднования Харитонов призвал чествовать женщин в День жен-мироносиц.

— Нужно понимать, что Церковь не против женского пола. Христос женщину возвеличил. До христианства она находилась в некотором уничижении, и именно христианство поставило женщину на высокий уровень. Мы Божью Матерь ведь почитаем. Поэтому для нас праздник жен-мироносиц — это призыв равняться на Богородицу, на святых жен. А 8 Марта — это равнение на кого? На Клару Цеткин? — цитирует священнослужителя «Абзац».

Иеромонах Макарий заявил, что нельзя ходить на шопинг и заниматься транжирством денег в Великий пост. По его мнению, походы за одеждой и товарами без реальной нужды — трата денег и времени.

Протоиерей Андрей Ткачев назвал некоторые названия улиц и площадей в современных российских городах «мерзопакостной темой». Он отметил, что в конце XIX — начале XX веков существовало «множество безумцев», которые точили ножи против представителей власти в царской России.