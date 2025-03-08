Православная церковь не поддерживает празднование 8 Марта, потому что этот день связан с эмансипацией женщин, а не с духовными традициями. Верующие должны равняться на Богородицу и святых жён, а не на Клару Цеткин. Об этом заявил настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов, сообщает «Абзац».

Настоятель считает, что 8 Марта празднуют «женскую эмансипацию», и этот день «не связан с нашими традициями, нашей культурой, тысячелетней историей».

По его словам, православные христиане чтут своих сестёр, матерей и жён в специальный праздник — День жён-мироносиц. Он отмечается во второе воскресенье после Пасхи и в 2025 году приходится на 4 мая.

Протоиерей подчеркнул, что было бы хорошо, если бы русский народ решил вместо 8 Марта отмечать этот церковный праздник. При этом он отметил, что ни о каких принуждениях речи не идет.

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Священник добавил, что именно христианство возвеличило женщину, которая до этого «находилась в некотором уничижении».

«Мы Божью Матерь ведь почитаем. Поэтому для нас праздник жён-мироносиц – это призыв равняться на Богородицу, на святых жён. А 8 Марта — это равнение на кого? На Клару Цеткин?» — задался вопросом религиозный деятель.

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