Певцов считает, что снимать кино про СВО нужно уже сейчас

Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что сейчас нет необходимости ждать конца специальной военной операции (СВО), чтобы ставить спектакли и снимать фильмы, посвященные ей. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

"Я считаю, что ждать конца СВО, чтобы делать про нее фильмы и спектакли, не нужно. К тому же такие проекты уже существуют: снимается полный метр, выходят сериалы, в театрах появляется большое количество спектаклей - они могут быть созданы по письмам или просто рассказывать о том, что происходит в стране", - сказал он.

Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что художественное осознание того, что такое СВО и как ней относиться, может прийти позже - после окончания военных действий. Так, по словам артиста, лучшие фильмы о Великой Отечественной войне были сняты через 15-20 лет после ее завершения.

Сейчас, однако, как заметил Певцов, - другое время. Благодаря технологиям скорость производства кинолент сильно возросла: фильмы монтируются прямо во время съемок.