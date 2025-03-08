Опрос выявил число отмечающих Международный женский день россиян

Большинство респондентов — 69% — назвали 8 Марта актуальным праздником.

Отмечать его намерены 77 человек из ста. О том, что он устарел, заявил каждый пятый. Об этом свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер», поступившие в распоряжение Радиостанции «Говорит Москва».

10% россиян убеждены, что 8 Марта пора отменить в России.

К гендерным праздникам в целом больше половины респондентов — 53% — относятся позитивно. Почти столько же не против сдавать деньги на поздравления коллег. 68 человек из ста и сами рады вниманию в такие даты.

Также исследование показало, что 46% опрошенных считают Россию страной с гендерным равенством. Почти столько же (41%) — утверждают обратное. К правам женщин, которые необходимо реализовать в первую очередь, они относят равенство в оплате труда и защиту от домашнего насилия.