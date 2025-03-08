Россиянам назвали способы попросить у работодателя повышения зарплаты

Разговор о повышении зарплаты — важный и деликатный момент, который требует подготовки и уверенности, отметила HR-директор OPEN Group Валерия Доманская. Способы правильно попросить увеличения дохода она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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Чтобы начать разговор о повышении зарплаты, важно выбрать подходящий момент, убеждена специалист. Сделать это можно, например, после успешного завершения важного проекта, в период подведения итогов года или во время плановой встречи один на один с руководителем.

«Запланируйте встречу. Не поднимайте тему спонтанно. Лучше сказать: "Я хотел бы обсудить мою роль в компании и возможное повышение зарплаты. Когда вам будет удобно поговорить?" Начните с благодарности. Покажите, что вы цените возможность работать в компании и развиваться», — привела примеры эксперт.

Во время разговора стоит подчеркнуть свои достижения. Для этого можно заранее подготовить список конкретных результатов, например, «за последний год я увеличил продажи на 20 процентов» или «я успешно реализовал проект, который сэкономил компании Х рублей», подсказала эйчар.

Обратите внимание на свою ценность для компании. Например: "Я взял на себя дополнительные обязанности, которые раньше выполняли два человека", "Мои инициативы помогли улучшить процессы в отделе". Покажите готовность развиваться. Подчеркните, что вы готовы брать на себя больше ответственности или развивать новые навыки, чтобы оправдать повышение Валерия Доманская HR-специалист

Необходимо также предварительно изучить рынок труда в регионе. Если зарплата ниже среднего уровня для специалистов с тем же опытом и навыками, можно об этом упомянуть.

«Подготовьтесь психологически. Напомните себе, что это нормальная часть профессиональных отношений. Вы не просите одолжение, а обсуждаете справедливую компенсацию за свой вклад в развитие компании. Практикуйте разговор. Проговорите свои аргументы вслух или с другом, чтобы чувствовать себя увереннее. Настройтесь на конструктивный диалог. Помните, что работодатель может задавать уточняющие вопросы или предложить обсудить повышение позже. Будьте готовы к разным сценариям», — поделилась эксперт.

Если работодатель отказывает, можно узнать, что необходимо сделать, чтобы повысить шансы на повышение зарплаты в будущем, а также обсудить альтернативы, сказала собеседница «Ленты.ру». Это могут быть бонусы, дополнительные отпускные дни, обучение за счет компании или гибкий график.

Ранее в России 44 процента работодателей рассказали, что в 2025 году повысят заработные платы всем сотрудникам. Остальные участники опроса признались, что повысят оклады лишь некоторым категориям.