Вильфанд спрогнозировал резкое повышение температуры на юге РФ

Резкое повышение дневной температуры воздуха прогнозируется в регионах юга европейской части России, в Краснодарском крае в выходные ожидается плюс 14-16 градусов. Затем значения повысятся еще, в среду на следующей недели они могут составить плюс 20-24 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Резко повышается температура на юге европейской России, и в выходные температурный фон будет высоким. В континентальных районах Краснодарского края температура в выходные будет достигать плюс 14-16 градусов, а дальше начинается еще более значительное повышение, антициклональный режим погоды приводит к тому, что солнечные лучи более насыщены энергией. Поэтому начинается интенсивное прогревание воздуха, во вторник ожидается плюс 17-19, а в среду и четверг - уже плюс 20-24 градуса. Тут уже не весенний, а уже такой летний период начинается", - сказал он.

По словам Вильфанда, даже ночью, при отсутствии облаков, температура будет около плюс 8 - плюс 10 градусов. Однако в дальнейшем не исключено понижение температуры.

Собеседник агентства добавил, что снег полностью растаял в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По его словам, температура на 2-4 градуса выше нормы отмечается на севере Европейской России, в Петербурге на выходных значения будут составлять плюс 6-7 градусов, затем в начале недели прогнозируется понижение температуры.