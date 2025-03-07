Россиянка громкими криками прогнала белого медведя

Синоптик Наталья Рассоха громким криком прогнала с территории станции Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды огромного белого медведя. Произошедшее попало на видео, передает RT.

Инцидент произошел на острова Голомянный архипелага Северная Земля.

На представленных Рассоха кадрах видно, как на территорию пристройки метеорологической станции зашел белый медведь. Его целью были остатки прошлогоднего улова трески, однако добыть рыбу у него не получилось, поскольку его заметила синоптик.

«Ты задолбал, ушел отсюда! Бегом отсюда пошел!» — прикрикнула Рассоха на него.

После этого медведь действительно поспешил ретироваться с территории пристройки, скрывшись на берегу моря.