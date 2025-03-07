Министр культуры несколько раз перепутал имя русского классика в прямом эфире

Министр культуры Якутии Афанасий Ноев во время интервью на местном телевидении несколько раз ошибся в имени автора культовых детских сказок Павла Бажова. Инцидент произошел в эфире канала «Якутия 24».

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Рассказывая на одной из театральных площадок Москвы про постановку классического якутского эпоса «Олонхо», о котором писал Бажов, Ноев заявил, что она основана на произведениях «Петра Баженова». Ведущая программы переспросила у министра, также с ошибкой: «Павла Баженова?». На что гость ответил утвердительно.

После оговорки, глава якутского министерства культуры продолжил свой рассказ о готовящейся премьере в столице.

Классический русский писатель Павел Бажов написал такие произведения как «Хозяйка Медной горы» и «Серебряное копытце». Его книги входили в школьную программу по литературе на протяжении многих лет.

Ранее стало известно, что фильм с Юрой Борисовым в главной роли повысил продажи книг Александра Пушкина.