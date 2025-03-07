Стало известно, какие букеты нельзя дарить женщинам на 8 Марта

Некоторые цветы дарить в 2025 году на 8 Марта не следует. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на флориста, декоратора Татьяну Весеннюю.

Специалист считает, что в Международный женский день не стоит выбирать «осенние» хризантемы и темные букеты. Также не рекомендуется использовать протеи и тропические цветы, которые имеют «мужской» характер. Кроме того, следует избегать синих роз с гипсофилой, которые напоминают киоски 90-х годов, а также аляповатых букетов в пленке, заявила собеседница.

Она советует выбрать весенние цветы — мускари, нарциссы, гиацинты, тюльпаны. Букет должен быть пастельной гаммы или, наоборот, сочный, яркий, добавила специалист. По ее словам, лучше выбрать «что-то сезонное и нежное». При этом не стоит забывать о предпочтениях самой женщины, отметила Весенняя.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на аналитиков сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» сообщило, что в преддверии 8 Марта цветочные магазины в России находятся в поиске флористов. В частности, в Москве временные работники в праздничные дни могут рассчитывать на оплату от 10 до 18 тысяч рублей за смену.