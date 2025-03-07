"Авторадио" готовит праздничный концерт

Стало уже доброй традицией встречать День Рождения Авторадио в компании самых Ярких Звезд.

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11-го апреля мы приглашаем всех на грандиозное симфоническое шоу «Авторадио. Классика. Дуэты», где более 20 наших любимых артистов исполнят свои лучшие песни в сопровождении большого симфонического оркестра.

В этот праздничный вечер для зрителей споют Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан, Zivert, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Мот, Лолита и многие другие!

Живой звук! Сценография и спецэффекты мирового уровня! Суперхиты в симфоническом звучании - всё это ждёт Вас 11 апреля в Государственном Кремлевском Дворце!

«Авторадио. Классика. Дуэты». В сопровождении большого симфонического оркестра! Успейте занять своё место в зрительном зале.