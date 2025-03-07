Умер создатель передачи «Человек и закон»

В Москве на 88-м году жизни скончался режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, принимавший участие в создании программы «Человек и закон». Об этом сообщила кинокомпания «Синтез-интегра», с которой он сотрудничал в последнее время.

© соцсети

«Не стало Вахтанга Евгеньевича Микеладзе, режиссера-документалиста, лауреата Госпремии СССР, работавшего в последние годы с нашей кинокомпанией. Он участвовал в создании легендарной программы «Человек и закон». Был автором и режиссером циклов программ «Документальный детектив» и «Детективные истории», - говорится в сообщении.

Информацию о смерти Микеладзе подтвердили телеканалу «Россия-Культура» его близкие.

По данным Telegram-канала Shot, тело 87-летнего Вахтанга Микеладзе было обнаружено накануне в его квартире на улице Дмитрия Ульянова. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Микеладзе в 1988-1993 годах организовал студию «Эко-фильм» в Москве, стал ее художественным руководителем и президентом. С 1995 года сотрудничал с телекомпанией «РТС». Принимал участие в создании ряда популярных программ, является призером Лейпцигского фестиваля за фильм «Серые цветы», лауреатом Госпремии и премии Ленинского комсомола.

Ранее стало известно о смерти известного российского композитора Адриана Корчинского, автора музыки к песням многих знаменитых артистов.