Россиянки назвали самые необычные подарки на 8 Марта

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовал топ необычных подарков на 8 Марта. Самыми неожиданными россиянки назвали предметы интерьера. Оказывается, некоторым из них (семи процентам) дарили лампу, дверную ручку или веник.

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Цветы всегда считались традиционным символом Международного женского дня. Но если подарить редкие экземпляры или огромную композицию, можно удивить свою даму. Шесть процентов женщин причислили такие подарки к необычным.

Столько же были поражены живым подарком. Впрочем, вряд ли все они были в восторге от корзиночки с щенком, котенком, кроликом или лягушкой.

Каждую двадцатую россиянку потрясла полученная на 8 Марта путевка. Пять процентов соотечественниц получали и совсем уж нестандартные подарки, например, композицию из разных видов селедки.

Среди самых дорогих подарков упомянуты полет на личном самолете на концерт в другую страну и автомобиль.