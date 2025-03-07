Россиянки назвали самые необычные подарки на 8 Марта
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовал топ необычных подарков на 8 Марта. Самыми неожиданными россиянки назвали предметы интерьера. Оказывается, некоторым из них (семи процентам) дарили лампу, дверную ручку или веник.
Цветы всегда считались традиционным символом Международного женского дня. Но если подарить редкие экземпляры или огромную композицию, можно удивить свою даму. Шесть процентов женщин причислили такие подарки к необычным.
Столько же были поражены живым подарком. Впрочем, вряд ли все они были в восторге от корзиночки с щенком, котенком, кроликом или лягушкой.
Каждую двадцатую россиянку потрясла полученная на 8 Марта путевка. Пять процентов соотечественниц получали и совсем уж нестандартные подарки, например, композицию из разных видов селедки.
Среди самых дорогих подарков упомянуты полет на личном самолете на концерт в другую страну и автомобиль.