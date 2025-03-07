Толпа окружила здание правительства Забайкалья из-за ветерана СВО

Жители Забайкалья окружили здание правительства региона из-за ухода с должности первого зампреда кабмина региона, ветерана специальной военной операции (СВО) Марата Мирхайдарова. Об этом сообщается в Telegram-канале портала Chita.ru.

По данным журналистов, жители Забайкалья пришли попрощаться с Мирхайдаровым и выразить благодарность за его работу. Чиновник заявил, что к правительству пришли более тысячи человек, однако на опубликованной порталом фотографии видно лишь около двадцати жителей региона, включая самого Мирхайдарова.

В январе 2024 года заместитель председателя правительства Забайкальского края принял решение отправиться в зону СВО добровольцем. Он заключил контракт с подразделением «Ахмат» и отслужил в нем четыре месяца. Мирхайдаров пояснял, что не планировал находиться на службе дольше, чтобы не оставлять рабочее место на длительное время.

Ранее вологодский губернатор уволил последнего чиновника из «Северстали» в региональной власти.