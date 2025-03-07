Умерла актриса из сериала «Спасатели Малибу»

Актриса из популярного американского сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах-Хассельхофф скончалась в Лос-Анджелесе. Ей было 62 года.

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Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что причиной смерти женщины стало самоубийство. У нее остались две дочери от брака с актером Дэвидом Хассельхоффом, а также внучка.

Бах-Хассельхофф также известна своим участием в таких проектах, как «Касл-Рок», «Вайпер», «Последний рейд», «Сирены» и многих других. Ее талант был отмечен по всему миру, а среди наград значится немецкая премия Bravo Otto, отмечает портал TMZ.