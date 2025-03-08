"Где букет?": лучшие мемы на 8 марта

8 марта — один из самых любимых праздников россиян. Международный женский день отмечается в нашей стране уже более 100 лет. В первый раз официальное празднование прошло 2 марта в 1913 году в Петербурге, а в 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю). Несмотря на почитание женского труда в СССР, 8 марта не был выходным днем вплоть до 1965 года. В 90-е годы праздник заметно деполитизировался и сейчас стал праздником весны, красоты и всех женщин. 8 марта мужчины дарят девушкам подарки, цветы и стараются освободить их от бытовых забот.

Международный женский день имеет свои символы, которые не смогли обойти стороной шутники в сети Интернет. Лучшие мемы в честь самого светлого весеннего праздника — в галерее "Рамблера".