В Петербурге побит "заколдованный" температурный рекорд

Среднесуточная температура воздуха в Санкт-Петербурге в минувший четверг, 6 марта, составила +3,3 градуса, превысив на 0,2 градуса предыдущее максимальное значение, впервые зафиксированное в 1882 году. Об этом сообщил 7 марта главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

© Российская Газета

Специалист обратил внимание, что рекорд +3,1 градуса, который был перекрыт вчера, первый раз был установлен в 1882 году и повторен в 1913 году, продержавшись в итоге 143 года. Между тем, рекорды "соседних" дней в начале марта были перекрыты в конце XX и в XXI веке.

"Рекорд для 5 марта перекрыт в 2020 году, для 7 марта перекрыт в 1995 году (...) А вот 6 марта не получалось никак более 100 лет, - рассказал Колесов. - Получается, что 6 марта на фоне всеобщего глобального потепления и перекрытия экстремумов во все соседние дни в последние годы было "заколдовано".

Теперь же сутки 6 марта 2025 года стали самыми теплыми за весь ряд инструментальных наблюдений с 1881 года. В то же время к рекорду максимальной дневной температуры (+5,6 градусов) погода оказалась не готова: температура воздуха в центре города достигла только +4…+5 градусов.