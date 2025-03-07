Военный эксперт Ходаренок считает войну НАТО и РФ маловероятной

<p>Военный аналитик Михаил Ходаренок рассмотрел вероятность прямого военного столкновения между Россией и&nbsp;НАТО, о&nbsp;котором все чаще говорят в&nbsp;Европе. Об&nbsp;этом сообщает издание &laquo;<a href="https://voennoedelo.com/posts/id70753-zakonchitsja-megatonnymi-zarjadami-ekspert-otsenil-realnost-stolknovenija-rossii-i-nato" target="_blank" rel="noopener">Военное дело</a>&raquo;.</p><p>По&nbsp;его оценке, Россия не&nbsp;рассматривает возможность нападения на&nbsp;европейские страны, что подтверждается отсутствием признаков подготовки к&nbsp;масштабным военным операциям на&nbsp;границах с&nbsp;ЕС.</p><p>Сценарий агрессии со&nbsp;стороны НАТО также представляется маловероятным, поскольку такой конфликт неизбежно привел&nbsp;бы к&nbsp;эскалации, перерастающей в&nbsp;полномасштабное ядерное противостояние. В&nbsp;европейских столицах понимают, что локальные боестолкновения быстро перейдут в&nbsp;фазу использования тактического ядерного вооружения, а&nbsp;затем&nbsp;&mdash; и&nbsp;стратегических боезарядов мегатонного класса. В&nbsp;результате Европа окажется в&nbsp;катастрофической ситуации, и&nbsp;очевидно, что у&nbsp;европейских государств нет интереса в&nbsp;развитии такого сценария.</p><p>При этом в&nbsp;США уже заявили, что больше не&nbsp;рассматривают Россию как ключевую угрозу. По&nbsp;мнению аналитика, аналогичная смена риторики произойдет и&nbsp;в&nbsp;Европе в&nbsp;ближайшее время. Он&nbsp;подчеркивает, что стратегическая позиция России направлена на&nbsp;нормализацию отношений с&nbsp;европейскими странами, а&nbsp;не&nbsp;на&nbsp;эскалацию, способную привести к&nbsp;ракетно-ядерному конфликту.</p>

Военный эксперт Ходаренок считает войну НАТО и РФ маловероятной
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