Военный эксперт Ходаренок считает войну НАТО и РФ маловероятной

<p>Военный аналитик Михаил Ходаренок рассмотрел вероятность прямого военного столкновения между Россией и НАТО, о котором все чаще говорят в Европе. Об этом сообщает издание «<a href="https://voennoedelo.com/posts/id70753-zakonchitsja-megatonnymi-zarjadami-ekspert-otsenil-realnost-stolknovenija-rossii-i-nato" target="_blank" rel="noopener">Военное дело</a>».</p><p>По его оценке, Россия не рассматривает возможность нападения на европейские страны, что подтверждается отсутствием признаков подготовки к масштабным военным операциям на границах с ЕС.</p><p>Сценарий агрессии со стороны НАТО также представляется маловероятным, поскольку такой конфликт неизбежно привел бы к эскалации, перерастающей в полномасштабное ядерное противостояние. В европейских столицах понимают, что локальные боестолкновения быстро перейдут в фазу использования тактического ядерного вооружения, а затем — и стратегических боезарядов мегатонного класса. В результате Европа окажется в катастрофической ситуации, и очевидно, что у европейских государств нет интереса в развитии такого сценария.</p><p>При этом в США уже заявили, что больше не рассматривают Россию как ключевую угрозу. По мнению аналитика, аналогичная смена риторики произойдет и в Европе в ближайшее время. Он подчеркивает, что стратегическая позиция России направлена на нормализацию отношений с европейскими странами, а не на эскалацию, способную привести к ракетно-ядерному конфликту.</p>