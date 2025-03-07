Министр МВД российского региона попросил освободить его от занимаемой должности

Министр МВД Башкирии Александр Прядко попросил освободить его от занимаемой должности. Об этом сообщает UFA1.RU.

Глава МВД подтвердил эту информацию и сказал, что подал рапорт с прошением о своей отставке с поста министра внутренних дел по республике. Кроме того, Прядко отметил, что не готов прощаться с республикой и продолжит служить стране. По его словам, он уже объявил в ведомстве о своем уходе, однако, он сказал, что не может сообщить о том, куда переходит.

«Самое главное — я в России, а где и на какой должности смогу служить стране, посмотрим», — сказал министр.

По информации «Коммерсантъ», в самом ведомстве кадровые перестановки не прокомментировали. Причины, по которой Прядко подал в отставку не известны. Он был назначен на должность министра в марте 2023 года после отставки Романа Деева.

По данным издания, временно исполняющий обязанности главы МВД в регионе стал Артур Сайфуллин.

Ранее сообщалось, что генерал-полковник Николай Юрьев ушел с поста руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России.