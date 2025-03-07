Министр МВД российского региона попросил освободить его от занимаемой должности

Министр МВД Башкирии Александр Прядко попросил освободить его от занимаемой должности. Об этом сообщает UFA1.RU.

Министр МВД российского региона попросил освободить его от занимаемой должности
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Глава МВД подтвердил эту информацию и сказал, что подал рапорт с прошением о своей отставке с поста министра внутренних дел по республике. Кроме того, Прядко отметил, что не готов прощаться с республикой и продолжит служить стране. По его словам, он уже объявил в ведомстве о своем уходе, однако, он сказал, что не может сообщить о том, куда переходит.

«Самое главное — я в России, а где и на какой должности смогу служить стране, посмотрим», — сказал министр.

По информации «Коммерсантъ», в самом ведомстве кадровые перестановки не прокомментировали. Причины, по которой Прядко подал в отставку не известны. Он был назначен на должность министра в марте 2023 года после отставки Романа Деева.

По данным издания, временно исполняющий обязанности главы МВД в регионе стал Артур Сайфуллин.

Ранее сообщалось, что генерал-полковник Николай Юрьев ушел с поста руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России.

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