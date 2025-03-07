Российского стриптизера парализовало по пути в фитнес- зал в Таиланде

Российского фитнес-тренера и стриптизёра парализовало по пути на тренировку в Таиланде, сообщает телеграм-канал SНОТ.

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Спортсмена экстренно отправили в реанимацию с инсультом.

Мужчина недавно прилетел в Паттайю, где планировал работать стриптизёром и фитнес-тренером. Он пошёл в тренажёрный зал, но упал на улице без сознания. Спортсмена экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали инсульт, у мужчины парализовало левую сторону тела.

По информации близких россиянина, у него был стресс из-за развода. Мужчина развелся с женой, которая осталась с дочкой в Казахстане, а его депортировали из Алма-Аты на девяносто дней. Спортсмен решил подработать в Тае, но и-за жаркой погоды и волнений оказался в больнице.

Раньше мужчина, который занимался пауэрлифтингом, никогда не жаловался на самочувствие.