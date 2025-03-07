Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 81%, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 28 февраля - 2 марта среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 81% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (82% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 57% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (плюс 3 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 44% (минус 3 п.п.), КПРФ - 9% (плюс 1 п.п.), ЛДПР - 9% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 2% (минус 1 п.п.).