В Приморском океанариуме пингвины создали лапками картину к 8 марта

В Приморском океанариуме пингвины Гумбольта изобразили лапками цветы - их рисунки украсят отдел орнитологии.

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Как сообщили в пресс-службе океанариума, у пингвинов Гумбольдта это не первый опыт в живописи - рисуют они с 2021 года. В искусстве им помогают работники - наносят на пол пальчиковые краски, птицы топчутся по ним лапками, а затем проходят по холстам. Оригинальные птичьи сюжеты получаются яркими и необычными. Занятия нравятся и биологам, и пингвинам - новые навыки развивают мозговую деятельность и позитивно влияют на нервную систему.

Кстати, в океанариуме 2025-й год объявлен Годом пингвинов Гумбольдта. В апреле птицы примут участие в Тотальном диктанте, где будут выводить "буквы" лапками.