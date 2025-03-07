Россиян предупредили о росте тарифов на ЖКХ в июле

В июле текущего года очередное подорожание услуг ЖКХ. Об этом предупредила россиян доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко в разговоре с агентством «Прайм».

Она отметила, что основное повышение тарифов приходится на второе полугодие. По прогнозу финансиста, стоимость услуг вырастет от 4 до 15 процентов в зависимости от региона. Собеседница издания пояснила, что повышение тарифов необходимо для совершенствования городских сетей, которые подводят услуги к домам.

Коваленко также напомнила, что в этом году увеличение сумм за услуги ЖКХ уже было в январе. Оно было связано с сезонным ростом оплаты за тепло, а также повышением затрат на эксплуатацию коммунальных объектов и инфляцией, пояснила эксперт.