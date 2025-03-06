Роспотребнадзор начал проверку в связи со случаями острой кишечной инфекции в МГУ

Роспотребнадзор по Москве начал расследование в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у студентов МГУ, сообщается на сайте службы.

"Шестого марта в 19:20 в управление Роспотребнадзора по г. Москве поступила информация из департамента здравоохранения города Москвы о госпитализации четырех студентов и далее в течение часа еще о двух студентах из МГУ с легкой клиникой заболевания кишечной инфекцией. Заболевшие студенты питались в столовой, расположенной в здании МГУ по адресу: Ленинские горы д. 1 стр. 3. Предприятие уведомление о начале предпринимательской деятельности не подавало", - говорится в сообщении.

Управление приступило к проведению эпидемиологического расследования в столовой и в общежитии МГУ, расположенному по адресу: Ломоносовский проспект д. 27, к11. Службой проводится анализ имеющихся данных о заболевших, в столовой отбираются пробы пищевой продукции, а также биоматериал у заболевших и персонала для проведения лабораторных исследований. Уточняется, что столовая будет опечатана.