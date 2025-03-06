В Калининграде побит температурный рекорд полувековой давности

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 6 марта побит в Калининграде, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону.

"Максимальная температура воздуха в Калининграде 6 марта составила 16,1 градуса тепла. Таким образом, обновлен суточный рекорд температуры этого дня 1975 года, которая тогда составила 14,1 градуса", - рассказала сотрудница Гидрометцентра.

Прежний рекорд 50-летней давности превышен на два градуса, подчеркнула она.

Собеседница отметила также, что теплым этот день выдался и в других городах Калининградской области, температурный максимум в некоторых из них также превышал 16 градусов тепла. По прогнозу синоптиков на пятницу, 7 марта, согласно данным официального сайта Гидрометцентра, в Калининграде днем будет 13 градусов тепла, в некоторых муниципалитетах области - порядка 15 градусов со знаком "плюс".