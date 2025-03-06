Названа возможная причина смерти режиссера Шерстобитова

Стала известна возможная причина смерти режиссера Ильи Шерстобитова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института кино и телевидения (ГИТР).

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Как рассказали в ГИТР, возможной причиной смерти режиссера могли стать проблемы с сердцем. Перед смертью Шерстобитов попал в НИИ им. Склифосовского, где его подключили к аппарату ИВЛ. При этом коллеги режиссера отмечают, что Шерстобитов до последнего думал о своих студентах.

«В субботу у него должны были быть занятия. Он позвонил из Склифосовского и попросил передать, что у него будет отмена занятий и, когда он выйдет из больницы, он их возместит», — сообщили в ГИТР.

Умер режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов

Ранее стало известно о смерти Ильи Шерстобитова. Он запомнился зрителям как автор документального фильма «Курская битва», комедии «Каникулы президента», а также как один из создателей сериалов и фильмов «Венец творения», «Вспоминая тебя», а также «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали».