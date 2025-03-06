Актер Калюжный молча ушел из отдела СК в Москве

Российский актер Глеб Калюжный, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от воинской службы, молча покинул Пресненский межрайонный следственный отдел, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

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Об этом в четверг, 6 марта, сообщил корреспондент с места событий.

— Актер вышел из здания СК РФ вместе со своим продюсером Григорием Суховым. Ни на один вопрос журналистов о том, какие действия он предпримет в дальнейшем, он не ответил, и сел в такси, — передает слова корреспондента РИА Новости.

Актер Калюжный не имел оснований для отсрочки от армии

5 марта стало известно, что в отношении Глеба Калюжного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. Сообщалось, что артист самостоятельно прибыл к следователю вместе с адвокатом. При этом ранее в Сети распространилась информация, что актер пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва на военную службу.