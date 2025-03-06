Исследование Rambler&Co: весна 2025 года вдохновляет россиян

Основные мотивирующие факторы: хорошее настроение, весенние скидки и советы близких.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис доставки Купер провели опрос среди 218 тысяч интернет-пользователей и узнали, как россияне обновляют свой образ с приходом весны и что их на это вдохновляет.

Согласно данным, 71% респондентов связывает весну с изменениями. Так, каждая третья россиянка (30%) собирается поработать над фигурой именно с наступлением нового сезона. Женщины планируют попробовать другой стиль в одежде (16%), поменять стрижку (15%), цвет волос (12%) или укладку (5%) и обновить парфюм (6%). Также россиянки хотят сделать новый маникюр или педикюр, набить татуировку или внести другие изменения в образ.

Среди мужчин 33% отмечают, что весна — хорошее время для заботы о здоровье. По 15% опрошенных планируют пойти в спортзал и обновить гардероб. Приобрести новые аксессуары — часы или наушники — желают 5% респондентов. Еще 6% мужчин хотят изменить стрижку, 3% — сбрить бороду или усы, а 2% — наоборот отрастить их. Некоторые респонденты собираются набить татуировку или попробовать другие изменения внешности.

Желание что-то обновить в своем образе с наступлением теплого сезона возникает у 74% россиян: ежегодно — у 65% опрошенных, еще у 9% — именно этой весной. Для этого почти половина респондентов (49%) планируют купить повседневную одежду и обувь, 12% — сумки, головные уборы и другие аксессуары. Также по 7% — экипировку для тренировок и стильные гаджеты, еще 6% — украшения. Другие вещи для обновления стиля приобретут 19% россиян.

Помимо обновления гардероба, с приходом весны 59% участников опроса хотят внедрить в свою жизнь новые привычки. Так, 22% россиян планируют правильно питаться, 18% — наладить режим сна. Еще 15% опрошенных — заняться спортом, а 14% — сфокусироваться на саморазвитии. При этом 11% россиян намерены читать больше книг, 7% — попробовать новое хобби, а 5% — выучить иностранный язык. Также некоторые респонденты хотят пробежать марафон или приобрести другие полезные хобби и привычки.

Более половины опрошенных (60%) вдохновляются на перемены благодаря хорошему настроению. Среди мотивирующих факторов отмечают также весенние скидки (12%), советы близких и подборки товаров в онлайн-магазинах (по 5% соответственно), контент блогеров в соцсетях (2%). Еще 16% россиян утверждают, что используют другие источники вдохновения.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 февраля 2025 года, охват составил 218 797 интернет-пользователей в возрасте от 19 до 60 лет.