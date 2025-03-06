Столичные ветеринары смогли спасти жизнь таксы Бени — у собаки была огромная грыжа. Об этом случае стало известно в четверг, 6 марта.

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Хозяева питомца забили тревогу, когда увидели под хвостом у собаки шишку больших размеров. Тогда они направились в клинику, чтобы хоть как-то спасти ее. Владельцы были уверены — у Бени онкология.

Однако при обследовании в ветклинике специалисты пришли к выводу, что версия новообразования исключена. Однако прооперировать собаку было необходимо.

Дело в том, что в грыжевой мешок у Бени выпал мочевой пузырь и сильно гипертрофиророванная простата с кистами. Поэтому ветврачам пришлось не только вправить органы, но и кастрировать песика. Операция прошла успешно, здоровая такса уже бегает за палочкой, передают в агентстве городских новостей «Москва».

Недавно военные Вооруженных сил России (ВС РФ) спасли и вылечили собаку в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Операторы БПЛА заметили животное с неба несколько месяцев назад. После этого солдаты решили забрать собаку себе — они дали ей имя Багира и стали ухаживать за новым членом команды.