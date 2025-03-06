Cын Тарковского одной фразой ответил Андреасяну после слов об отце

Сарик Андреасян угодил в скандал после встречи со студентами московского колледжа. Между ним и учащимися разгорелась оживленная дискуссия на тему творчества Андрея Тарковского. Создатель «Онегина» вышел из себя заявил, что ненавидит мэтра советского кино и его фильмы. На его высказывание отреагировал сын режиссера Андрей Тарковский-младший.

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Сын Тарковского не стал вступать в полемику с режиссером и проигнорировал его выпад в адрес отца.

«Простите, а кто такой этот Сарик? По-моему, я вам ответил», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

Андрей Тарковский был дважды в официальном браке. От первой жены, кинорежиссера Ирмы Рауша, у него появился сын Арсений. В 1970 году он женился на ассистентке Ларисе Кизиловой, родившей сына Андрея. В 1986 году у норвежки Берит Хеммигхютт появился на свет ребенок от Тарковского Александр.

Напомним, Андреасян устроил скандал, когда студенты заговорили об авторском кино. Режиссер утверждает, что каждый фильм должен приносить коммерческую выгоду. Когда учащиеся привели в пример Тарковского, Сарик вышел из себя и заявил, что ненавидит его творчество.

Язвительные слова Андреасяна в адрес советского кинорежиссера вызвали большое негодование в Сети. Но, несмотря на хейт, он отказался извиняться перед молодыми поколением за язвительные слова.