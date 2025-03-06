Бойцы «Ахмата» попали в госпиталь с необычной болезнью

Среди военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) участились случаи так называемой мышиной лихорадки. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на командира одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По его словам, из-за необычной болезни в госпиталь попали уже несколько бойцов спецназа.

«Опасность полевок в том, что они с удовольствием грызут человека, не стесняясь. Когда ты спишь, ты сразу даже не понимаешь, что тебя погрызли. Обычно это происходит на 2-3 пальце», — рассказал собеседник.

Опасность заключается не столько в самих укусах, а в нахождении рядом с переносчиками болезни. Запускать эту болезнь нельзя, иначе «почки выйдут из чата», отметил командир.

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