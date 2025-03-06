Житель Воронежской области выжил после падения на его дом украинского беспилотника, так как ночью отправился в гараж «слушать Соловьева», пишет Telegram-канал Baza. Он услышал взрыв всего через несколько минут после того, как покинул жилое помещение. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Было около два [часа] ночи, я не мог уснуть, пошел в гараж, стал конструировать, включил [передачу Владимира] Соловьева, и тут как рвануло, — поделился мужчина.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Воронежской области был перехвачен беспилотник Вооруженных сил Украины. Средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в ночь на 6 марта.