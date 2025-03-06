Вдова бойца СВО настояла на вскрытии гроба с телом мужа и ужаснулась увиденным

Вдова военнослужащего из Ленинградской области, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, усомнилась в правдивости официальной версии смерти от ишемической болезни сердца и настояла на вскрытии цинкового гроба с его телом.

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По словам женщины, до отправки на фронт каких-либо проблем с сердцем у ее мужа не было, поэтому она решила выяснить, от чего на самом деле тот умер. В гробу жительница Ленобласти увидела его изуродованное тело: будто обожженное кислотой лицо без глаз, носа и рта, пулевые отверстия в животе. Кроме того, у него отсутствовала кисть и стопа. При этом судмедэксперт не стал описывать эти детали в своем заключении. Женщина добавила, что никаких выплат за смерть супруга она не получила.

— Для этого нужно похоронить мужа. Но мне не выплаты важны, я хочу справедливости, знать, как и от чего он погиб, — передает слова жительницы Ленинградской области 47News.

Похожий случай произошел в Челябинской области, где племянница участника СВО также настояла на вскрытии гроба своего дяди.