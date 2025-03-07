Воспитатель с туберкулезом работал в детском саду в российском регионе

В одном из детских садов города Кемерова воспитательница заболела туберкулезом, сообщает «МК в Кузбассе».

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О случае заболевания сотрудника дошкольного заведения рассказала в городских пабликах местная жительница. Ее возмутило, что в детском саду якобы не была проведена обработка и не воспитанников не отправили на карантин. Также женщина отметила, что родители малышей из других групп не были в курсе о случившегося. Кемеровчанка добавила: «Всех детей из нашей группы поставили на годовой учет в диспансер».

Администрация города прокомментировала произошедшее. По данным чиновников, сотрудница детского сада в январе нынешнего года прошла обязательный медицинский осмотр. А в феврале, когда женщина ушла на больничный, стало известно о диагнозе.

Специалисты указали: «В детском саду проведена обработка помещений под контролем Роспотребнадзора, определён круг контактных лиц, дети и сотрудники направлены на медицинское обследование».