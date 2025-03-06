Вышедший с допроса СК актер сериала «Вампиры средней полосы» попал на видео

Актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный вышел с допроса Следственного комитета России. Видео с актером опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах Калюжный выходит их следственного отдела. На вопросы журналистов он не отвечает.

Ранее стало известно, что актер пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию. Он получил повестку 17 октября и через неделю должен был явиться в военкомат, однако в назначенный день не пришел.

В ноябре актер обратился в отделение неотложной помощи якобы с травмой головы и ушибами. Он рассказал, что поскользнулся на улице, ударился головой и потерял сознание, однако врачи не увидели внешних травм. Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии.