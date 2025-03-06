Актер Калюжный прибыл к следователю, решается вопрос об отправке в армию

Известный российский актёр Глеб Калюжный, против которого возбудили дело об уклонении от армии, самостоятельно прибыл к следователю с адвокатом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что звезда "Вампиров средней полосы" и "Трудных подростков" и его юрист сейчас находится у следователя, в данный момент решается вопрос об отправке в армию или уголовной ответственности.

Против актера Глеба Калюжного завели дело об уклонении от армии

Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что 26-летний актёр пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы "откосить" от армии.