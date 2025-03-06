В России назвали регионы-лидеры по количеству студентов

В России больше всего студентов принимают Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан. Регионы-лидеры по числу обучающихся выявили в ходе исследования «Мониторинг качества приема — 2024», которое было проведено НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки, передает ТАСС.

«В 2024 году в 12 российских регионах число зачисленных студентов превысило отметку в 10 тыс. человек. В число лидеров впервые вошла Саратовская область», — следует из сообщения.

После пятерки лидеров следует Новосибирская, Ростовская и Самарская области, а также Краснодарский край и Нижегородская область. Исследователи констатировали, что в сравнении с 2022 годом в 10 крупнейших студенческих регионах наблюдался рост приема. Список регионов, где демонстрируется наиболее высокое качество приема, не изменился — речь идет о Москве, Петербурге, Казани, Уфе, Томске и Екатеринбурге.

С 1 сентября 2026 года российские высшие учебные заведения (вузы) перейдут на новую систему высшего образования в связи с выходом России из Болонской системы. К этому времени Минобрнауки планирует подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты.