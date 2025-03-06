Андреасян объяснил конфликт со студентами

Российский режиссер Сарик Андреасян прокомментировал конфликт со студентами Московской международной киношколы. Он отметил, что не отказывается от своих слов и подчеркнул необходимость реформы в российских киновузах.

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Режиссер рассказал, что его пригласили в киношколу для просмотра короткометражного фильма, снятого сыном его друга, и он не знал, к какой аудитории направляется.

Андреасян выразил мнение, что именно из-за таких киношкол и существующей системы образования в стране не может быть полноценной киноиндустрии. Он отметил, что в России наблюдается дефицит кадров, так как студентов обучают устаревшим методам, не давая им возможности овладеть современными навыками. По его словам, мышление студентов слишком ограничено, и надеяться на то, что страна станет передовой в индустрии развлечений, не стоит.

— Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом, — привел аналогию режиссер.

Он также добавил, что пока ученикам «засоряют мозг», ожидать изменений не следует. Андреасян заявил, что именно эти киношколы «воспитывают либералов», которые «ненавидят свою страну» и провоцируют тех, кто мыслит иначе. По его мнению, через несколько лет эти ученики выйдут в настоящий мир кино и поймут, что он пытался им сказать.

— Моя ошибка лишь в том, что я поверил, что можно честно вести разговор с теми, кто на это не готов. Тарковский в помощь, ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее. Я всем желаю хорошего воспитания, а себе — лучше управлять собственным гневом, — говорится в Telegram-канале Андреасяна.

О конфликте, о котором идет речь, стало известно 5 марта. Свою речь Андреасян сопроводил ненормативной лексикой. В результате скандала режиссер покинул лекцию раньше времени под смех и ироничные аплодисменты студентов. Видеоблогер, обозреватель кинофильмов, актер кино, ведущий YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов рассказал «Вечерней Москве», почему Сарик Андреасян имеет право на такое мнение.