97% решивших прервать беременность россиянок прошли доабортную консультацию

Такая помощь позволяет женщине определить причину, по которой она находится в ситуации репродуктивного выбора, сообщили в Минздраве.

Каждая россиянка, обратившаяся в медучреждение за прерыванием беременности, получает информацию о мерах поддержки, которые существуют сегодня на федеральном и региональном уровнях. Работа проводится в кабинетах и центрах медико-социального консультирования. Только в 2023 году их число увеличилось по сравнению с 2022-м на 38% — до 839, подчеркнули в министерстве, пишет «Коммерсантъ». Там добавили, что благодаря проведённой работе число абортов удалось значительно снизить.